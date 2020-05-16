بروسيا دورتموند يفوز على شالكة برباعية بعد عودة الدوري الألماني

وكالات (صدى):
بدء فريق بروسيا دورتموند عودة منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفوز كبير على ضيفه شالكه 4 / صفر، في مباراة ديربي الرور التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.
وتقدم هالاند مهاجم بروسيا دورتموند بهدف في شباك شالكة، في الدقيقة 27 من متابعة لعرضية زميله.
وأضاف جوريرو الهدف الثاني لدورتموند مع نهاية الشوط الأول.
ونجح هازارد في إضافة الهدف الثالث لبروسيا من تسديدة قوية في الدقيقة 48، وفي الدقيقة 63 أضاف جوريرو الهدف الثاني له والرابع لفريقه.
وواصل دورتموند عروضه القوية في "البوندسليغا" محققا فوزه التاسع في آخر عشر مباريات، ومعززا مركزه كثاني الترتيب برصيد 54 نقطة، في حين تجمد رصيد شالكة عند النقطة 37 في المركز السادس.