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بالفيديو.. إنقاذ سيارة علقت في رمال طريق الدرب بجيزان

Time منذ ساعتين
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بالفيديو.. إنقاذ سيارة علقت في رمال طريق الدرب بجيزان

جازان (صدى):
شهد طريق الدرب في منطقة جيزان، اليوم السبت، تعلق سيارة في الرمال على الطريق.

ونجح فريق غوث في إنقاذ السيارة العالقة، وتم إخراجها وإنقاذ قائدها بأمان.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
بن زاير
صور تاريخيه لملوك عرب انتهوا بانقلاب أنهي حكمهم و النظام السائد و حكم الفرد .
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يجزاك خير الجزاء
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
شكله أخذ غفوه وهو يسوق
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هنيكم الرحمه

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