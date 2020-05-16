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بالفيديو.. إنقاذ سيارة علقت في رمال طريق الدرب بجيزان
منذ ساعتين
1801
1
جازان (صدى):
شهد طريق الدرب في منطقة جيزان، اليوم السبت، تعلق سيارة في الرمال على الطريق.
ونجح فريق غوث في إنقاذ السيارة العالقة، وتم إخراجها وإنقاذ قائدها بأمان.
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أحدث التعليقات
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
بن زاير
صور تاريخيه لملوك عرب انتهوا بانقلاب أنهي حكمهم و النظام السائد و حكم الفرد .
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يجزاك خير الجزاء
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
شكله أخذ غفوه وهو يسوق
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هنيكم الرحمه
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