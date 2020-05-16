شاهد.. ابنة فوزية أخضر تدخل في نوبة بكاء على الهواء تأثرا بوفاة والدتها 

نايف السالم (صدى):
دخلت الدكتورة أروى علي أخضر بنوبة بكاء شديدة تأثرا وهي تتذكر والدتها الراحلة فوزية أخضر.
وأضافت روى خلال حوارها في برنامج الراحل:" كانت تحمل هم ذوي الإعاقة حتى بعد التقاعد، وكانت تطمح أن تقدم لهم الكثير ".
ومن جانبه، قاز عوض الغامدي أمين عام جمعية الأطفال ذوي الإعاقة وزارة التعليم:" فوزية أخضر كانت تتعامل بحساسية مع فكرة الدمج ولم يبدأ الاهتمام بهذه الفكرة إلا قبل وفاة الراحلة فوزية أخضر بفترة قصيرة ".
وأوضحت أخضر:" لدينا 2400 طفل معوق تم دمجهم بمدارس التعليم العام منهم من حقق نتائج مشرفة ".