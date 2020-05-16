بالفيديو.. قصة مقاومة الإمام البطل فيصل بن تركي للقوات التركية بالرياض

علي القحطاني (صدى):
تحدث الدكتور سلطان الأصقة الباحث في التاريخ، عن جرائم خورشيد باشا التركي في نجد، كاشفًا قصة مقاومة الإمام البطل فيصل بن تركي للقوات التركية.
وقال "الأصقة" عبر برنامج "العصملي" إن الإمام فيصل بن تركي وضع خطة عسكرية بعد انتصار السعوديين في معركة الحلوة لاستعادة الرياض من الجيش التركي؛ حيث فرص حصارًا مشددة على الأتراك بالرياض.
ولفت إلى أن الأتراك مع تضيق الحصار عليهم قاموا بحرق البيوت وهدمها بالرياض؛ مما دفع الفرسان السعوديين لتسلق صور الرياض بالسلالم فقابلتهم المدافع التركية بإطلاق نيران شديدة من الابراج المحصنة.
الأتراك حاولوا ثني الأمير فيصل عن مواصلة قتالهم، وأرسلوا مبعوثًا خاصًا ليتقرب منه ويتودد إليه، ولأنهم جبناء لم يستطيعوا إيقافه إلا بعد أن كمنوا له، ولمتابعة القصة كاملة إليكم الفيديو أسفل الخبر.