4 أسئلة أكثر شيوعا عن خدمة فرجت وإجاباتها

الرياض (صدى):
تفاعلت منصة أبشر مع المستفسرين عن عدد من الأمور حول خدمة فرجت؛ حيث أجابت على 4 أبرز استفسارات عن خدمة فرجت التي تساهم في سداد مبالغ مستحقة على المحكومين في القضايا المالية.
وقالت أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن خدمة فرجت تتيح استعراض حالات الموقوفين بقضايا مالية ممن تنطبق عليهم شروط الخدمة ويمكن البحث وفقًا لعوامل مختلفة بالخدمة.
وتابعت : خدمة فرجت تشمل جميع الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط الخدمة سواء مواطنين أو مقيمين للجنسين.
وفيما يتعلق بإمكانية إضافة حالة إنسانية على خدمة فرجت، أوضحت أبشر أنه لا يمكن حاليًا استقبال أو تقديم طلبات الإضافة للحالات من خلال المنصة.
وتابعت منصة أبشر أنه متاح التبرع عبر خدمة فرجت بإمكانية الاختيار بين زكاة أو صدقة.