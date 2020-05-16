شاهد.. حلا الترك تبكي بسبب مفاجأء في عيد ميلادها على الهواء

المنامة (صدى):
أظهر مقطع فيديو دخول النجمة الشابة حلا الترك في حالة من البكاء خلال استضافتها في برنامج “ترندنغ” على Mbc، تأثراً بمفاجأة الإحتفال بعيد ميلادها الثامن عشر.
وحصلت المغنية البحرينية، على اكثر من احتفال، حيث نشرت شركة “بلاتينوم ريكوردز” مقطع فيديو يرصد كافة مراحل حلا العمرية.
كما نشرت صورة لها بالأبيض والأسود وهي تجلس وبدت وكأنها حزينة وعلقت بالرقم 18.
وفي منشور آخر لها علقت على صورة ثانية قطعت فيها قالب الحلوى: “اشكر كل من هنأني بعيد ميلادي، تهنأتكم غالية على قلبي بكم و معكم أدخلتم السرور لقلبي. الله لا يحرمني منكم عائلتي، اصدقائي و بالأخص (امون، زهرا، ليليا،نور) ، شركتي و فانزاتي الشعب الحلاوي”.