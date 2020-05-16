ضبط 12 مخالفة لنظام العمل والإقامة بالرياض

الرياض (صدى):
تمكن مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال تنفيذ الحملات المستمرة على المستودعات والمنشآت من ضبط 12 مخالفة لنظام العمل والإقامة.
وقال مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري: هذه الحملات المشتركة امتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في كافة أحياء العاصمة والمحافظات والمراكز التابعة لها لضبط المخالفات ومنع استغلال الظروف الراهنة.
وأشار إلى الاستمرار في تنفيذ حملات مماثلة بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.
وشدد مدير إدارة التفتيش بالمكتب بدر العتيبي على أنه ووفقا للقرارات الوزارية فلن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد، داعياً إلى التكاتف خلال هذه الأزمة والوقوف مع الدولة للتصدي.