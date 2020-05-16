دعوى قضائية ضد "زووم" بعد بث مقاطع إباحية فى "درس دينى"

وكالات (صدى):
وكشفت الدعوى القضائية تسلل أحد القراصنة، والذى استحوذ على تطبيق "زووم" الخاص بالجلسة لمدة 42 دقيقة تقريبًا في فصل دراسي أسبوعي لدراسة الكتاب المقدس يحضره في الغالب كبار السن، وبدأ فى بث مقاطع إباحية.
في حين كشفت الشكوى أن المشاركين فى الاجتماع لم يتمكنوا إغلاق شاشاتهم أو تصغيرها أو طرد المقرصن.
وفي رد رسمى، من شركة زووم، أدان متحدث باسم زوم الواقعة، ووصفها بـ"المروّعة" ثائلا : "قلوبنا مع كلّ من تأثروا، وفور علمنا بالواقعة حددنا المعتدي في اليوم ذاته، وأخذنا إجراءات لحظر وصوله الى المنصة، وبلّغنا عنه السلطات".
ويذكر أن الاجتماع ودرس الكتاب، كان يضم ثمانية أشخاص، معظمهم متقاعدون، وقد سيطر المقرصن على أنظمة كومبيوتراتهم، وعطلها، وبثّ عليها أشرطة إباحية.