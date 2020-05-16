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دعوى قضائية ضد "زووم" بعد بث مقاطع إباحية فى "درس دينى"

Time منذ 22 ساعة
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دعوى قضائية ضد "زووم" بعد بث مقاطع إباحية فى "درس دينى"

وكالات (صدى):
وكشفت الدعوى القضائية تسلل أحد القراصنة، والذى استحوذ على تطبيق "زووم" الخاص بالجلسة لمدة 42 دقيقة تقريبًا في فصل دراسي أسبوعي لدراسة الكتاب المقدس يحضره في الغالب كبار السن، وبدأ فى بث مقاطع إباحية.

في حين كشفت الشكوى أن المشاركين فى الاجتماع لم يتمكنوا إغلاق شاشاتهم أو تصغيرها أو طرد المقرصن.

وفي رد رسمى، من شركة زووم، أدان متحدث باسم زوم الواقعة، ووصفها بـ"المروّعة" ثائلا : "قلوبنا مع كلّ من تأثروا، وفور علمنا بالواقعة حددنا المعتدي في اليوم ذاته، وأخذنا إجراءات لحظر وصوله الى المنصة، وبلّغنا عنه السلطات".

ويذكر أن الاجتماع ودرس الكتاب، كان يضم ثمانية أشخاص، معظمهم متقاعدون، وقد سيطر المقرصن على أنظمة كومبيوتراتهم، وعطلها، وبثّ عليها أشرطة إباحية.

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أحدث التعليقات

اللهو البرئ
والله يستاهلون .😂😂 المرة الثانية .يتأدبون..والله من العيب ان الدولة تنصحك من اجل صحتك وصحة اهلك وبرضو ترفض وتخالف الا ان يرنوك يعشرة الف.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
في عهد النبي عليه الصلاةوالسلام أشتكى له بعير من صاحبه الي مايطعمه ويحمله فوق طاقته،، وكلنا نعرف قصة الطير الي التفت النبي علية الصلاة والسلام وقال من فجع هذه بفراخها ف الله يعطيكم العافية
احمد
اعتقد عمله بالمجال العسكري ماله علاقه ... هي نشكله بينه وبين أحد افراد قبيلته أو من قبيله ثانيه على امور خاصه بينهم وحب ينتقم منه
ابوبدر
السالفة عنده طالما يقول ان الفاعل يبي يوصل له رسالة تهديد.
مطر الاسود
قل اعوذ برب الفلق , اذا كان هذا المنظر يعد جميلا فحتما مقاييس الجمال عنكم وصلت الى ما دون الحضيض

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