"البكيري" يوجه رسالة لـ"المولد" : اتمنى لك صفحة جديدة بعد المنشطات

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي محمد البكيري على تصريحات لاعب الاتحاد فهد المولد، بعد أن قلل من كلام منتقديه خلال الفترة الماضية.
وكان المولد قد قال في قناة روتانا خليجية ردًا على منتقديه: "كلام فاضي ولا أهتم له، وأعتقد أن الجمهور أصبح واعي ويعرف لمين يعمل هذا الشخص".
ورد البكيري على تصريحات المولد قائلا: "الكابتن فهد المولد أتمنى لك صفحة جديدة مع نفسك والاتحاد ومسيرتك الرياضية. بعد سنة المنشطات الله لا يعيدها".
وأضاف: "أما عن نفسي فالله يجزاني كل خير، على ما فعلته باللاعبين الكديش بالفريق. ويقدرني على فعله مرة أخرى مع أشباههم، والعابثين انضباطيا، الذين يعتقدون أن على رأسهم ريشة".