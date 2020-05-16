الصين تطالب أمريكا بـ "ديون متأخرة" قيمتها ملياري دولار

بكين (صدى):
طالبت الصين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "بالإيفاء بالتزاماتها المالية بشكل كامل" للمنظمة، مشيرة إلى أن الديون المنسوبة لواشنطن وتبلغ قيمتها ملياري دولار.
وقالت الصين في البيان الصادر عن البعثة الصينية إلى الأمم المتحدة، أنه "في 14 مايو، بلغ مجموع المساهمات المتوجب تسديدها لميزانية التشغيل وميزانية عمليات السلام على التوالي 1.63 مليار دولار و2.14 مليار".
وأضاف البيان: أن مع متأخرات تعود إلى سنوات عدة، "الولايات المتحدة هي أكبر مَدين، ويتوجب عليها دفع 1.332 مليار دولار" لعمليات السلام.
ويذكر أن الولايات المتحدة هي أول مساهم مالي في المنظمة؛ حيث تدفع 22 % من ميزانيتها التشغيلية السنوية (التي تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار) و25 % من ميزانيتها السنوية لعمليات السلام (حوالي 6 مليارات دولار).
وينبغي على الولايات المتحدة دفع 27.89 % من ميزانية عمليات السلام، لكن بموجب قرار صادر عن الكونغرس يُطبقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ عام 2017، لا تدفع الولايات المتحدة سوى 25 %، ما يتسبب في تراكم ديون سنوية تصل قيمتها إلى قرابة 200 مليون دولار.