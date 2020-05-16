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نقل كيني سانسوم مدافع منتخب إنجلترا وآرسنال إلى المستشفى

Time منذ 29 دقيقة
Views 1292
نقل كيني سانسوم مدافع منتخب إنجلترا وآرسنال إلى المستشفى

وكالات (صدى):
كشفت تقارير أن كيني سانسوم، مدافع منتخب إنجلترا ونادي آرسنال السابق، يتلقى العلاج في أحد المستشفيات؛ بعد إصابته بمرض لم يحدد بعد.

وذكرت التقارير أن لسانسوم سبق له اللعب في مواجهة منتخب الأرجنتين في دور الـ8 بكأس العالم 1986 في عاصمة المكسيك، عندما أحرز دييغو مارادونا هدفه الشهير المثير للجدل.

وجاء في رسالة عبر حسابه في "تويتر": "كيني مريض حاليا في المستشفى. وهو يتلقى العلاج في الوقت الحالي، وهو غير مصاب بفيروس كوفيد-19".

في حين جاء في رسالة منفصلة عبر "تويتر" أيضا، قال آرسنال إنه يتعاطف مع لاعبه السابق البالغ من العمر 61 عاما "في هذا الوقت الصعب".

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أحدث التعليقات

عنتر فاضي جيبه
كفو تنطح كفو هذا اللي يدور الاجر مو مضيعها بالاستراحات والمهايط .. الله يكتب اجرك ياكابتن
زائر
اللحين الفقراويه يبغون منه اعتذار ههههههههههههه
شيخين1
انا من العنوان توقعت انهم لقوة في بطن سمكة جاية مدرعمة وقفطوها وفتشوفي بطنها ولقوالخاتم داخل الامعاء الي مهي غليظة اسبحان الله يماما في الغابات مفاجئات
ابو عمار
هههههههههههه في الجبهه
ابو عمار
قلبها عامر بالقران

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