مخفوق البروتين يؤدي إلى تلف الكبد والكلى

أميرة خالد (صدى):
يحتوي الإفراط في استهلاك مخفوق البروتين، على العديد من الآثار السلبية ومشاكل صحية خطيرة، منها تلف أحد أعضاء الجسم، وخاصة الكبد أو الكلى، حيث يتسبب الإفراط في استهلاكه مع كثافة ممارسة التمارين في زيادة الضغط على الجسم، وإجهاد الكلى للتعامل مع الأمر، مما ينتج عنه تلف الأعضاء.
ويعرض مخفوق البروتين، الأشخاص لخطر نقص التغذية، كما أن الإفراط في استهلاكه قد يؤدي إلى زيادة الوزن وليس إنقاصه كما يجب؛ وذلك لأن المخفوق يكون غنيا بالأحماض الأمينية، والجسم ليس لديه القدرة على تخزين الأحماض الأمينية الزائدة كدهون أو كمصدر طاقة؛ مما يؤدي إلى زيادة الوزن.
وقد ينتج عنه رد فعل تحسسي لدى بعض الأشخاص، مسببا اضطرابات في الجهاز الهضمي، وينتج عنه غازات وانتفاخ، بالإضافة إلى ألم في البطن وإسهال، كما يسبب الإفراط في استهلاك مخفوق البروتين خلل نظام بكتيريا الأمعاء الجيدة؛ فضلًا عن حب الشباب، والمعادن شديدة السمية، مثل الرصاص والكادميوم والزرنيخ والزئبق.