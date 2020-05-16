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مخفوق البروتين يؤدي إلى تلف الكبد والكلى

Time منذ 7 دقائق
Views 1209
مخفوق البروتين يؤدي إلى تلف الكبد والكلى

أميرة خالد (صدى):
يحتوي الإفراط في استهلاك مخفوق البروتين، على العديد من الآثار السلبية ومشاكل صحية خطيرة، منها تلف أحد أعضاء الجسم، وخاصة الكبد أو الكلى، حيث يتسبب الإفراط في استهلاكه مع كثافة ممارسة التمارين في زيادة الضغط على الجسم، وإجهاد الكلى للتعامل مع الأمر، مما ينتج عنه تلف الأعضاء.

ويعرض مخفوق البروتين، الأشخاص لخطر نقص التغذية، كما أن الإفراط في استهلاكه قد يؤدي إلى زيادة الوزن وليس إنقاصه كما يجب؛ وذلك لأن المخفوق يكون غنيا بالأحماض الأمينية، والجسم ليس لديه القدرة على تخزين الأحماض الأمينية الزائدة كدهون أو كمصدر طاقة؛ مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

وقد ينتج عنه رد فعل تحسسي لدى بعض الأشخاص، مسببا اضطرابات في الجهاز الهضمي، وينتج عنه غازات وانتفاخ، بالإضافة إلى ألم في البطن وإسهال، كما يسبب الإفراط في استهلاك مخفوق البروتين خلل نظام بكتيريا الأمعاء الجيدة؛ فضلًا عن حب الشباب، والمعادن شديدة السمية، مثل الرصاص والكادميوم والزرنيخ والزئبق.

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أحدث التعليقات

❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
طيب خلاص ياصدى البنت ماتقبل بازواج (السري)
زائر
عشان فنان مايعطى مساعده ماهو الكهل محتاج ومريض ولاعنده تامين صحي فرح بالمساعده الفنانيين امثالك ماساعدوه الاهانه ع هي العوز مو العون لاي من كان
اللهو البرئ
يمكن ولا عرفوهم..
ع. س. ع
شكرا للمرور ولكن يجب تكثيف دوريات المرور السرية لأن المفحطين والمستهترين بأرواح الناس يملئون الأحياء السكنية في جميع مدن المملكة
اللهو البرئ
ههههههه..حتى المذيع خجل من كلامه ..حسسته ف نفسه ..😂😂 الله ينتفها ..

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