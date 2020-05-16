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حساب المواطن: فاتورة الكهرباء ليست ضمن المستندات المطلوبة

Time منذ 26 دقيقة
Views 1528
حساب المواطن: فاتورة الكهرباء ليست ضمن المستندات المطلوبة

الرياض (صدى):
أكد برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، أن فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة للتسجيل في البرنامج، وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين.

وتساءل مستفيد إلى حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج عبر تويتر؛ حيث قال: " لدي منزل لا يتوفر به صك علما أن التيار الكهربائي موجود باسمي هل يثبت الاستقلال " .

وأجاب حساب المواطن: " ‏‎فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة ويجب رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب وتشمل عقد الايجار الموحد أو صك الملكية للسكن أو مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية، وفي حال عدم توفرها يتم اضافتك كتابع لرب الأسرة ، نسعد بخدمتك " .

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أحدث التعليقات

❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
طيب خلاص ياصدى البنت ماتقبل بازواج (السري)
زائر
عشان فنان مايعطى مساعده ماهو الكهل محتاج ومريض ولاعنده تامين صحي فرح بالمساعده الفنانيين امثالك ماساعدوه الاهانه ع هي العوز مو العون لاي من كان
اللهو البرئ
يمكن ولا عرفوهم..
ع. س. ع
شكرا للمرور ولكن يجب تكثيف دوريات المرور السرية لأن المفحطين والمستهترين بأرواح الناس يملئون الأحياء السكنية في جميع مدن المملكة
اللهو البرئ
ههههههه..حتى المذيع خجل من كلامه ..حسسته ف نفسه ..😂😂 الله ينتفها ..

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