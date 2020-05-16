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انقلاب شاحنة على طريق الطائف - الباحة

Time منذ ساعة
Views 1478
انقلاب شاحنة على طريق الطائف - الباحة

الطائف (صدى):
شهد طريق الطائف - الباحة، اليوم السبت، انحراف شاحنة عن مسارها، الأمر الذى أسفر عن انقلابها وإصابة قائدها.

ومن جهتها، فقد باشرت الجهات المختصة الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

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أحدث التعليقات

❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
طيب خلاص ياصدى البنت ماتقبل بازواج (السري)
زائر
عشان فنان مايعطى مساعده ماهو الكهل محتاج ومريض ولاعنده تامين صحي فرح بالمساعده الفنانيين امثالك ماساعدوه الاهانه ع هي العوز مو العون لاي من كان
اللهو البرئ
يمكن ولا عرفوهم..
ع. س. ع
شكرا للمرور ولكن يجب تكثيف دوريات المرور السرية لأن المفحطين والمستهترين بأرواح الناس يملئون الأحياء السكنية في جميع مدن المملكة
اللهو البرئ
ههههههه..حتى المذيع خجل من كلامه ..حسسته ف نفسه ..😂😂 الله ينتفها ..

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