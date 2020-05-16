وظائف شاغرة في شركة المعلومات الائتمانية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر 5 وظائف شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (مدير قسم التحليلات وإعداد التقارير، ومدير استمرارية الأعمال، ورئيس تخطيط وإدارة تقنية المعلومات، ورئيس البنية التحتية لتقنية المعلومات والعمليات، ورئيس تطوير تقنية المعلومات).
وأوضحت الشركة، أن الوظائف هي: مدير قسم التحليلات وإعداد التقارير: درجة البكالوريوس في تخصص (نظم المعلومات الإدارية، تحليل البيانات) أو ما يعادلها، ماجستير في إدارة الأعمال، وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال تحليل البيانات منها خبرة لا تقل عن 3 سنوات على المستوى الإداري، إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
وأضافت: مدير استمرارية الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصص مناسب، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة المخاطر منها خبرة لا تقل عن 4 سنوات في إدارة استمرارية الأعمال، إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
ويأتي ذلك بالإضافة إلى رئيس تخطيط وإدارة تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال تقنية المعلومات والتخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع والحوكمة، إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
وتابعت أنها تحتاج إلى رئيس البنية التحتية لتقنية المعلومات والعمليات: درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال تقنية المعلومات والتخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع والحوكمة، إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
واستطردت: رئيس تطوير تقنية المعـلومات: درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسوب، تقنية المعلومات)، خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال تطوير تقنية المعلومات منها خبرة لا تقل سنتين على المستوى الإداري، إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة.
وأشارت إلى أن التقديم من خلال موقع لينكد إن، عبر الروابط التالية:
1- مدير قسم التحليلات وإعداد التقارير: هنا
2- مدير استمرارية الأعمال: هنا
3- رئيس تخطيط وإدارة تقنية المعلومات: هنا
4- رئيس البنية التحتية لتقنية المعلومات والعمليات: هنا
5- رئيس تطوير تقنية المعلومات: هنا