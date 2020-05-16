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جامعة الشمالية تحدد موعد إرسال الوثائق لخريجي وخريجات الجامعة

Time منذ ساعة
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جامعة الشمالية تحدد موعد إرسال الوثائق لخريجي وخريجات الجامعة

عرعر (صدى):
أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الحدود الشمالية أن الوثائق لخريجي وخريجات الجامعة الدفعة "13"، ستكون متاحة إلكترونياً، من يوم 15 - -10 1441هـ، على مدار خمسة أيام وفق آلية معينة، وسيتم إرسال وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية عبر البريد.

وأوضحت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة أن يوم الأحد 15 -10 - 1441هـ، تتاح الوثائق لخريجي وخريجات كلية العلوم بعرعر، وكلية المجتمع بعرعر وطريف، ويوم الاثنين 16 - 10 كلية الهندسة والاقتصاد المنزلي، وكلية المجتمع برفحاء، ويوم الثلاثاء 17 - 10 كلية العلوم والآداب برفحاء وطريف، والأربعاء 18 - 10 التربية والآداب، والحاسبات وتقنية المعلومات، أما الخميس 19 - 10 ستكون متاحة لكلية إدارة الأعمال، والعلوم والآداب بالعويقيلة.

وأكدت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة أنه يمكن للخريجين والخريجات الحصول على وثيقة التخرج الإلكترونية والسجل الأكاديمي، وذلك عن طريق الخدمة الذاتية للطالب، منوهةً أنه بما يخص الكليات الصحية ستتم إتاحة الوثيقة خلال أسبوع من وصول شهادة الامتياز من الكليات الصحية إلى عمادة القبول والتسجيل.

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أحدث التعليقات

❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
طيب خلاص ياصدى البنت ماتقبل بازواج (السري)
زائر
عشان فنان مايعطى مساعده ماهو الكهل محتاج ومريض ولاعنده تامين صحي فرح بالمساعده الفنانيين امثالك ماساعدوه الاهانه ع هي العوز مو العون لاي من كان
اللهو البرئ
يمكن ولا عرفوهم..
ع. س. ع
شكرا للمرور ولكن يجب تكثيف دوريات المرور السرية لأن المفحطين والمستهترين بأرواح الناس يملئون الأحياء السكنية في جميع مدن المملكة
اللهو البرئ
ههههههه..حتى المذيع خجل من كلامه ..حسسته ف نفسه ..😂😂 الله ينتفها ..

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