لصان يهددان صاحب مطعم بطريقة كوميدية

واشنطن (صدى):
شهد مطعم بولاية شيكاغو الأمريكية عام 2013 محاولة سطو ساذجة من قبل سارقين أحدهما كان يبلغ من العمر 39 عاما.
ودخل السارقين المطعم في ساعة متأخرة، وطلبا من صاحب المطعم أن يقدم لهما الطعام، إلا أنه رفض لإنتهائه من العمل.
وأدى رفض صاحب المطعم لإعداد الطعام إلى غضب السارقين، فقام أحدهما بإخراج مسدس وهدد صاحب المطعم به، فاضطر الأخير لأن يطلب منهما العودة بعد ساعة حتى يجهز لهما طلبهما.
وبالفعل غادر اللصين المطعم، وعادا بعد ساعة، إلا أنهم وجدوا الشرطة في انتظارهما، و تم القبض عليهما بتهمة السطو تحت تهديد السلاح، الذى اتضح فيما بعد بأنه مسدس لعبة.