سخرية واسعة من «توكل كرمان» بعد تداول فيديو «الرجل ذكراً كان أم أنثى» !

فهمي محمد (صدى):
أثار مقطع فيديو للناشطة اليمنية توكل كرمان سخرية رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعدما تلفظت بعبارات غريبة لا تنم إلا أن عقلها الخاوي وفكرها العقيم .
وظهرت " كرمان " وهي تهرتل على بوق الإعلام القطري " الجويرة " ، قائلة أكثر من مرة " الرجل ذكراً كان أم أنثى ، ثم تستطرد متحدثة عن الحقوق وتعود لتكرر الجملة .
وتساءل المتابعين عن سر حصول "كرمان " على جائزة نومل وإشرافها على المحتوى في "فيسبوك " رغم أنها معروفة بتحزبها ومساندتها لجماعة الإخوان الإرهابية وهجومها المتواصل على الحكومات العربية ، فيما أكد الجميع أن تلميعها وحمايتها جزء من ثمن مشاركتها في هدم اليمن .