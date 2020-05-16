بالفيديو.. «أصالة» تعترف بعقدتها في عيد ميلادها الـ 51

أميرة خالد (صدى):
شاركت الفنانة السورية أصالة نصري جمهورها بفيديو جديد عبر حسابها الرسمي على "إنسجرام " بمناسبة الإحتفال بعيد ميلادها الـ 51 عام .
واعترفت "أصالة " أن التقدم في العمر أكثر شئ يخيفها لإرتباط عمر المرأة بالنشاط والعطاء والمسؤولية في اعتقاد الكثيرين ، مبررة بعض اخطائها بتلك المخاوف .
كما أكدت أنها لن تحتفل مجدداً بعيد ميلادها ، قائلة : : "ما بدي احتفل بعيد ميلادي وهيك إحضار تورتة والسنة الماضية قلت خلصت الـ 50 فخلاص هيك وأنا هالسنة بعمر الـ 51"
وطالبت "أصالة " جمهورها بتقبلها دون تجمل أو تصنع ، مؤكدة أنها لن تلقي بالاً بعمرها مادامت تشعر بقربها من الجمهور .