هجوم ضد ناصر القصبي بعدما انتقد «قلبي اطمأن»

أميرة خالد (صدى):
تعرض الفنان ناصر القصبي، إلى هجوم حاد بعدما انتقد ما يقدمه الإماراتي "غيث" في برنامجه الشهير " قلبي اطمأن "؛ حيث اعتبره البعض أنه انتقاد غير مبرر لأن البرنامج قد سحب البساط من تحت الكثير من المسلسلات.
وقال ناصر القصبي، في تغريدة له: " البرنامج الإماراتي قلبي اطمأن حقق نتائج طيبة في المواسم السابقة، لفكرته الإنسانية النبيلة ولا شك أن صناع البرنامج مشكورين قد قدموا مساعدات عظيمة للبسطاء في كل مكان، لكن مساعدتهم لأشخاص معروفين كما هو الحال مع الفنان أبو سليم أراها مؤذية ومهينة في حقه وإن كان المقصد نبيلاً " .
ومن جانبهم، اعتبر المتابعون أن ناصر القصبي يحاول أن يغطي على فشل مسلسله "مخرج7"، وآخرون وصفوا موقفه بأنه ردة فعل عادية بسبب أن البرنامج قد سحب البساط من تحته واكتسب جماهيرية كبيرة في الوطن العربي.