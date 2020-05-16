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الأخبار
خروج 228 شخصاً من أحد محاجر المدينة المنورة
منذ 58 دقيقة
1641
المدينة المنورة (صدى):
خرج اليوم، السبت، 228 شخصاً من أحد محاجر المدينة المنورة الصحية، وتم على إثر ذلك إغلاق المحجر.
يذكر أن ذلك تم بعد التأكد من سلامة وخلو جميع المتواجدين به من فيروس كورونا الجديد.
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أحدث التعليقات
أبوسطام
فراقه عيد والله يعوضك بداله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
إذا انه مريض الله يشفيه ويعافيه وشي كل مريض
وافي
كلة اوهام هرطقة
ابو عمار
اوكي
أبوسطام
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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