زيارة غامضة لوزير الدفاع الروسي أشعلت أزمة بين بوتين والأسد

موسكو (صدى):
أجرى سيرغي شويغو، وزير الدفاع الروسي، زيارة غامضة مفاجئة إلى دمشق، يوم 23 مارس، والتي أشعلت فتيل الأزمة إذ وصفت بأنها زيارة عمل بتوجيه من الرئيس الروسي، تم التباحث فيها، حول منطقة إدلب وإرساء الاستقرار في سوريا.
وتحدث الإعلام الخاص بالرئيس السوري بشار الأسد عن أن لقاءه بشويغو، تطرق إلى موضوع النفط في شمال شرقي سوريا؛ فيما هناك جانباً "غير متوقع" في زيارة شويغو إلى دمشق، ألا وهو التسوية ما بعد الحرب، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام روسية.
وأكدت وسائل الإعلام الروسية، أنها ليست من مهمات الجيوش، فيما قال محللون أن الجيش في سوريا، هو الآلية الوحيدة الفاعلة في الدولة السورية، وذلك كمبرر من السابق، لكيفية قيام شخصية عسكرية روسية، ببحث شؤون سياسية حسّاسة في سوريا كالعملية السياسية، بل تقض مضجع النظام.