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بالصور.. ضبط 190 كجم لحوم فاسدة قبل بيعها بحي النكاسة

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بالصور.. ضبط 190 كجم لحوم فاسدة قبل بيعها بحي النكاسة

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية من ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة ، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية قبل طرحها بالأسواق .

وكشف رئيس البلدية أنه تم ضبط 190 كجم لحوم مجهولة المصدر في سيارة يقودها وافد بإتجاه حي النكاسة ، بالإضافة لضبط 208 كجم خضراوات وروبيان وأسماك يتم تداولها بطريقة غير صحية ، ليبلغ ما تم إتلافه 398 كجم من المواد الغذائية الغير صالحة .

جاء ذلك ضمن الحملات الرقابية التي تنفذها البلديات بمنطقة مكة المكرمة للتأكد من الإشتراطات الصحية وتنفيذ الإجراءات الوقائية .

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أحدث التعليقات

أبوسطام
فراقه عيد والله يعوضك بداله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
إذا انه مريض الله يشفيه ويعافيه وشي كل مريض
وافي
كلة اوهام هرطقة
ابو عمار
اوكي
أبوسطام
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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