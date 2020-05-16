«ريتا حرب» تكشف سر اختيار «القصيم» لتصوير أغلب حلقات «ضرب الرمال»

أميرة خالد (صدى):
كشفت الفنانة اللبنانية عن كواليس تصوير مسلسل " ضرب الرمال " بمنطقة القصيم والذي يعرض في رمضان الحالي .
وأكدت ريتا أن الشركة المنتجة اختارت منطقة القصيم كونها لم تسجل إصابات بالفيروس مع اتخاذ الإجراءات الوقائية أيضاً ، مشيرة إلى عمليات التطهير المستمرة داخل الاستوديو .
وقالت ريتا في تصريحات لها أنها في حال خروج أي شخص من فريق العمل خارج القصيم يقود بفرض الحجر الصحي على نفسه 14 يوم قبل العودة لإستكمال التصوير .
وأعربت ريتا عن سعادتها بالوصول لجمهور المملكة ، مؤكدة أنها تتمنى تكرار الأعمال الخليجية والسعودية بشكل خاص .
كما أشارت إلى وجود تناغم كبير بينها وبين فريق العمل وخاصةًالفنان خالد عبد الرحمن ، مؤكدة أن هذا الإنسجام يظهر على الشاشة .