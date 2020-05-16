إطلاق هاتف سامسونج «Galaxy A41» الجديد

وكالات (صدى):
أعلنت شركة "سامسونج" الكورية رسميًا، اليوم السبت، عن إطلاق هاتفها الذكي الأحدث (Galaxy A41)، الذي جاء بألوان: الأسود، والأبيض، والأزرق، مع 64 جيجابايت من التخزين المدمج؛ فيما من المقرر أن تُصدر الشركة الهاتف باللون الأحمر أيضًا في بعض الأسواق.
ويأتي الهاتف الجديد بشاشة (Super AMOLED FHD) مقاس 6.1 بوصة، وكاميرا ثلاثية، وتتميز الشاشة بتصميم Infinity-U مع كاميرا السيلفي بدقة 25 ميجابكسل؛ فضلًا عن معالج ثُماني النواة، اثنتان منها عبارة عن نوى عالية الأداء جرى تسجيلها بسرعة 2.0 جيجاهرتز، و6 منها يتم تسجيلها بتردد 1.7 جيجاهرتز، وتشبه هذه الرقاقة نفس الشرائح الموجودة داخل Galaxy A31.
ويحتوي على قارئ بصمات الأصابع تحت الشاشة، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت، وفتحة بطاقة microSD قادرة على قراءة بطاقات تصل إلى 512 جيجابايت، ومقبس سماعة رأس 3.5 ملم، وبلوتوث 5.0، وNFC، وبطارية 3500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات؛ بينما سعرهر299 يورو، ومن المتوقع إطلاقه في جميع أنحاء أوروبا خلال الأيام المقبلة.