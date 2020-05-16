مشروع مدينة نيوم يوفر وظائف قيادية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.
وأوضحت إدارة المشروع، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: المدير التجاري- البنية التحتية، ومدير خدمات المدينة؛ فيما التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 مايو 2020م.
وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــــا .