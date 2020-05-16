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تحديث جديد في «واتساب» يضم مزايا استثنائية

Time منذ ساعة
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تحديث جديد في «واتساب» يضم مزايا استثنائية

وكالات (صدى):
أطلقت منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب" تحديثًا جديدًا يضيف أدوات استثنائية جديدة؛ حيث ستكون مهمة وحاسمة في كيفية التعامل مع كافة الأنباء المرتبطة بالجائحة.

وقالت منصة "واتساب" أن تلك الأدوات الجديدة ستتأكد بصورة كبيرة من عدم انتشار أي معلومات مزيفة أو مضللة حول الفيروس؛ فيما ستعمل الأداة الجديدة على فحص أي منشور والتأكد من صحته عبر أداة لفحص الأخبار المرتبطة بالفيروس قبل مشاركتها.

وفي السياق نفسه، أطلقت على تلك الأداة اسم "تحقق قبل المشاركة"؛ بينما أكدت أن تلك التعديلات ستكون بمثابة "تذكير بسيط وقوي"، بضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولية التحقق من أي أخبار قبل إعادة توجيهها لإيقاف مسار المعلومات الخاطئة.

ويتيح التحديث الجديد إمكانية أن يصل مستخدم "واتساب" عدد من الرسائل والإرشادات الرسمية والتدابير الاحترازية التي يجب على الناس اتخاذها لمنع انتشار "كوفيد 19"، مثل السعال في المرفقين، والبقاء في المنزل، وغسل يديك، وتجنب لمس وجهك، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
كلام علمي واضح ..
يحي محمد الشديدي
الخبر هذا ايهما افضل نقول حصل على كنز او تكريم كلها ماجت معى
ابو محمد 😎
ماشاء الله تبارك الله .. .. اللهم اجعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع .. آمين ..
ابو محمد 😎
يستاهلون مايطبق بحقهم ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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