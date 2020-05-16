نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

تعرف على لائحة التحقيق في الحوادث البحرية بعد اعتمادها رسمياً

Time منذ 3 ساعات
Views 1655
تعرف على لائحة التحقيق في الحوادث البحرية بعد اعتمادها رسمياً

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة النقل اليوم السبت بدء العمل باللائحة الجديدة للتحقيق في الحوادث البحرية خلال 30 يوم بعد نشرها بالجريدة الرسمية ، وذلك بعد اعتماد اللائحة .

ومن المقرر تطبيق اللائحة على كل سفينة ترفع العلم السعودي سواء كانت في موانئ المملكة ام خارجها ، وكذلك السفن الأجنبية التي تعمل في موانئ المملكة ومياهها الإقليمية ، أو بناء على طلب الدولة التي تتبعها بإستثناء السفن الحربية .

ومن أبرز ملامح اللائحة مايلي :

1- يتولى لتحقيق في الحوادث البحرية مكتب مستقل عن الجهات ذات العلاقة بالحادث .

2- تتولى هيئة النقل العام التحقيق في الحوادث شديدة الخطورة .

3- يُعاقب ربان السفينة الذي لم يبلغ عن الحادثة او لم يعد تقرير مبدئي بغرامة 5000 ريال ،وغرامة 20 الف ريال لأي شخص يتلف الأدلة او يغير المواصفات عمداً .

4- يشمل مصطلح "الحوادث البحرية " أي واقعة بالسفينة تتسبب وفاة او فقدان او اصابة خطيرة او تعريض السفينة للخطر او ضرر مادي للسفينة ومعداتها وغيرها من المخاطر .

Time واتساب

أحدث التعليقات

أبوسطام
فراقه عيد والله يعوضك بداله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
إذا انه مريض الله يشفيه ويعافيه وشي كل مريض
وافي
كلة اوهام هرطقة
ابو عمار
اوكي
أبوسطام
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

أخر الأخبار

شاهد.. نجاح عملية نقل شجرة معمرة من مخطط سكني بالرياض
شاهد.. نجاح عملية نقل شجرة معمرة من مخطط سكني بالرياض
Time منذ 4 دقائق Views 1095
سخرية واسعة من «توكل كرمان» بعد تداول فيديو «الرجل ذكراً كان أم أنثى» !
سخرية واسعة من «توكل كرمان» بعد تداول فيديو «الرجل ذكراً كان أم أنثى» !
Time منذ 8 دقائق Views 1171
لصان يهددان صاحب مطعم بطريقة كوميدية
لصان يهددان صاحب مطعم بطريقة كوميدية
Time منذ 13 دقيقة Views 188
شاهد.. عودة طبيبة للعمل بعد تعافيها من الفيروس في جدة
شاهد.. عودة طبيبة للعمل بعد تعافيها من الفيروس في جدة
Time منذ 24 دقيقة Views 1328
بالفيديو.. «أصالة» تعترف بعقدتها في عيد ميلادها الـ 51
بالفيديو.. «أصالة» تعترف بعقدتها في عيد ميلادها الـ 51
Time منذ 26 دقيقة Views 1164
آخر مستجدات قضية «خاطفة الدمام» الليلة في برنامج «ليوان المديفر»
آخر مستجدات قضية «خاطفة الدمام» الليلة في برنامج «ليوان المديفر»
Time منذ 27 دقيقة Views 1438
بالصور.. فريق عمل متخصص في شم رائحة سيارات «أودي»
بالصور.. فريق عمل متخصص في شم رائحة سيارات «أودي»
Time منذ 35 دقيقة Views 1162
فحص أكثر من 1700 من مساكن العمالة
فحص أكثر من 1700 من مساكن العمالة
Time منذ 36 دقيقة Views 1255
العثور على جثة فتاة معلقة بسقف حجرتها
العثور على جثة فتاة معلقة بسقف حجرتها
Time منذ 42 دقيقة Views 928
هجوم ضد ناصر القصبي بعدما انتقد «قلبي اطمأن»
هجوم ضد ناصر القصبي بعدما انتقد «قلبي اطمأن»
Time منذ 55 دقيقة Views 1782
خروج 228 شخصاً من أحد محاجر المدينة المنورة
خروج 228 شخصاً من أحد محاجر المدينة المنورة
Time منذ 56 دقيقة Views 1622
ظهور غريب لخاتم يعود لإمرأة متوفية بعد 80 عام من اختفائه !
ظهور غريب لخاتم يعود لإمرأة متوفية بعد 80 عام من اختفائه !
Time منذ 56 دقيقة Views 689
اكتشاف مادة تحمي الأسطح من الفيروس لمدة 90 يوم !
اكتشاف مادة تحمي الأسطح من الفيروس لمدة 90 يوم !
Time منذ ساعة Views 1334
زيارة غامضة لوزير الدفاع الروسي أشعلت أزمة بين بوتين والأسد
زيارة غامضة لوزير الدفاع الروسي أشعلت أزمة بين بوتين والأسد
Time منذ ساعة Views 1847
منع ريال وأتلتيكو مدريد وبرشلونة من التدريبات الثنائية
منع ريال وأتلتيكو مدريد وبرشلونة من التدريبات الثنائية
Time منذ ساعة Views 1414
القيادة تهنئ ملك النرويج بذكرى يوم الدستور لبلاده
القيادة تهنئ ملك النرويج بذكرى يوم الدستور لبلاده
Time منذ ساعة Views 1420
بالصور.. ضبط 190 كجم لحوم فاسدة قبل بيعها بحي النكاسة
بالصور.. ضبط 190 كجم لحوم فاسدة قبل بيعها بحي النكاسة
Time منذ ساعة Views 1511
مصير "دجانيني" مهدد في الأهلي
مصير "دجانيني" مهدد في الأهلي
Time منذ ساعة Views 1638
إطلاق هاتف سامسونج «Galaxy A41» الجديد
إطلاق هاتف سامسونج «Galaxy A41» الجديد
Time منذ ساعة Views 1607
مواصفات متوقعة بسيارات بيجو 2021
مواصفات متوقعة بسيارات بيجو 2021
Time منذ ساعة Views 1364