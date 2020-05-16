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كارلوس إدواردو يؤكد رغبته في العودة إلى البرازيل

Time منذ 3 ساعات
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كارلوس إدواردو يؤكد رغبته في العودة إلى البرازيل

ماجد محمد (صدى):
أكد محترف نادي الهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو، اليوم السبت، أن أمر استمراره مع الزعيم في الموسم المقبل يعد مستبعدًا؛ حيث أن لديه عروضا عدة من أندية برازيلية ومن الدوري القطري والإماراتي.

وأوضح اللاعب البرازيلي، أنه ستكون الأولوية في ذلك لنادي الهلال في تقديم عرض له قبل انتهاء مدة عقده مع الفريق، ولكن لديه الرغبة بالعودة إلى البرازيل وفوض موضوع عقده القادم مع وكيل أعماله وهو سيتدبر ذلك، بحسب قوله.

وعلى جانب آخر، أعرب البرازيلي كارلوس إدواردو، عن إشادته بالمدرب السابق لنادي الهلال خورخي خيسوس وبإمكانياته التدريبية العالية وقدرته على شحن اللاعبين واستخراج أفضل ما عندهم في كل مباراة يخوضها الفريق.

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أحدث التعليقات

أبوسطام
فراقه عيد والله يعوضك بداله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
إذا انه مريض الله يشفيه ويعافيه وشي كل مريض
وافي
كلة اوهام هرطقة
ابو عمار
اوكي
أبوسطام
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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