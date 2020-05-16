بالفيديو.. الدكتورة خلود تثير الجدل بشرطها الوحيد لدخول مجال التمثيل

خالد الظفيري (صدى):
أكدت الفاشسنيستا الكويتية الدكتورة خلود أنها كانت ترفض دائماً دخول مجال التثميل ، وهو ما ظهر في العديد من المقابلات حيث كررت رفضها .
وقالت الدكتورة خلود أن شرطها الوحيد للتمثيل أن يكون المسلسل مصري ويجمعها الفنان "محمد رمضان " ، قائلة : ينها فقط سأقبل وأنا مغمضة .
وأضافت : للأمانة .ز من ما شفت مسلسل "البرنس " لـ " محمد رمضان " إذا فكرت أمثل فسأمثل معه أو لن ادخل هذا المجال أبداً .
وأثارت الدكتورة خلود الجدل بهذا الشرط ، حيث اعتبره البعض تجاهل للدراما الخليجية ولعدد كبير من النجوم سواء في مصر أو في دول الخليج .