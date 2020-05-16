«جومانا مراد» تعترف بحذف الرقابة مشاهد لها وتكشف الأسباب

أميرة خالد (صدى):
اعترفت الفنانة السورية جومانا مراد بحذف الرقابة بعض المشاهد لها بمسلسل " خيانة عهد " الذي يعرض في رمضان الحالي .
وفسرت ذلك برفض الرقابة المصرية ظهورها وهي تتعاطى المخدرات حيث تقوم بشخصية مدمنة ، وهو ما صعب الآداء عليها .
ومع ذلك أكدت "جومانا " في حوار معها أنها لاتحب الأدوار السهلة ، قائلة : مابحبش أظهر قطة، النجاح بالنسبة لي أن الشخصية تستفزني، ورغم كده الناس حبت الشخصية رغم أنها مدمنة وشريرة، لأن ده بيتعمل غصب عنها وده وصل للناس .
كما أكدت أنها تحاول تطوير آدائها كل يوم وسعيدة بردود فعل الجمهور مع المسلسل ، مؤكدة أنها تسعى للظهور بأدور مختلفة بعيداً عن شخصيتها الحقيقية .
الجدير بالذكر أن مسلسل "خيانة عهد " من بطولة الفنانة يسرا حلا شيحه، جومانامراد ،عبير صبري، بيومي فؤاد، وهو من تأليف أحمد عادل، ومن إخراج سامح عبد العزيز