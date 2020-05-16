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«جومانا مراد» تعترف بحذف الرقابة مشاهد لها وتكشف الأسباب

Time منذ 9 ساعات
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«جومانا مراد» تعترف بحذف الرقابة مشاهد لها وتكشف الأسباب

أميرة خالد (صدى):
اعترفت الفنانة السورية جومانا مراد بحذف الرقابة بعض المشاهد لها بمسلسل " خيانة عهد " الذي يعرض في رمضان الحالي .

وفسرت ذلك برفض الرقابة المصرية ظهورها وهي تتعاطى المخدرات حيث تقوم بشخصية مدمنة ، وهو ما صعب الآداء عليها .

ومع ذلك أكدت "جومانا " في حوار معها أنها لاتحب الأدوار السهلة ، قائلة : مابحبش أظهر قطة، النجاح بالنسبة لي أن الشخصية تستفزني، ورغم كده الناس حبت الشخصية رغم أنها مدمنة وشريرة، لأن ده بيتعمل غصب عنها وده وصل للناس .

كما أكدت أنها تحاول تطوير آدائها كل يوم وسعيدة بردود فعل الجمهور مع المسلسل ، مؤكدة أنها تسعى للظهور بأدور مختلفة بعيداً عن شخصيتها الحقيقية .

الجدير بالذكر أن مسلسل "خيانة عهد " من بطولة الفنانة يسرا حلا شيحه، جومانامراد ،عبير صبري، بيومي فؤاد، وهو من تأليف أحمد عادل، ومن إخراج سامح عبد العزيز

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
شددوا عليهم لا بارك الله فيهم ..
زعيم اااسيا
سبحان الله نفس شعوري في يوم عيدميلادي بكيت لين عرفت ان مافي اتفه من الي يقلدون الغرب في عيد ميلاد وغيرها الحمد لله اننا مقتدين بسنة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم
ابو محمد 😎
واحياناً باالجوز ..
ابو محمد 😎
ذرقتهم تباعاً ، واحد تلو الآخر ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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