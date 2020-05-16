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100 ألف ريال والسجن سنة عقوبة بث الشائعات عن " كورونا "

Time منذ ساعتين
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100 ألف ريال والسجن سنة عقوبة بث الشائعات عن " كورونا "

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الداخلية عن عقوبة بث الشائعات فيما يخص فيروس كورونا المستجد، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحذرت الوزارة من أن تداول المعلومات المغلوطة عن الفيروس، ما يتسبب في إثارة الهلع، سيتسبب في تغريم مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال.

كما يعاقب مرتكب هذه المخالفات بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، أو الغرامة والسجن معا.

وأشارت الوزارة إلى أنه إذا صدرت المخالفة بحق شخص أجنبي، سيعاقب بالإبعاد ومنع دخوله المملكة نهائيا، بعد تنفيذ العقوبة المتخذة بحقه.

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أحدث التعليقات

الصراحة موجعة
طالب الجميع بترحيل العمالة الأجنبية ولم نجد آذان صاغية خلونا نجرب ونطالب بترحيل المواطنين
سماحة الآية الحجة طفران الدين فسوي
لعنة الله على إثنين جابوك إستغفر ربك وخل عنك اللعن ياملعون الرقبة
السعودي
في مواقع ثانيه قالوا ان سبب القبض عليه هو تهديده لشخص بسكين
abdul
وما خفي اعظم !
ابو محمد 😎
العلماء على الشاشات كذبوا خبر السبات الكارثي ... .. وذكروا كما جاء في ذيل الخبر بأنه شيء اعتيادي ، لا ضرر منه ...

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