بالفيديو..الخريف يفتح ملف تسبب الوزير غازي القصيبي في إقالة رئيس تحرير الجزيرة

الرياض (صدى):
فتح الصحفي بدر الخريف ملف أشهر الإقالات من رئاسة تحرير الصحف السعودية.
وقال الخريف خلال لقاءه ببرنامج " الليوان " إن الصحافة بدأت في زمن كانت المحاذير فيه كثيرة وكان الكتاب يتعرضون للمساءلة.
وأوضح أن الوزير غازي القصيبي تسبب في إقالة خالد المالك من رئاسة تحرير صحيفة " الجزيرة " بعد نشر قصيدة رسالة المتنبي الأخيرة لسيف الدولة، في صباح الليلة التي أعفي القصيبي فيها من وزارة الصحة.
وأكد الخريف أن القصيدة كانت عادية جدًا لكن الظرف الذي نشرت فيه هو الذي تسبب في أنها أخذت بعد آخر، ما جعل الناس يعتقدون أن المتنبي في القصيدة هو غازي.