بالفيديو..الأتراك يثورون ضد حكومة حزب العدالة والتنمية

أنقرة (صدى):
وثق مقطع فيديو، تظاهر العشرات من الأتراك، ضد حزب أردوغان " العدالة والتنمية "، الذي بدأ يستخدم أساليب جديدة بعد تزايد الأصوات المعارضة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان على خلفية فشله في التعامل مع الأزمة الاقتصادية وفيروس كورونا.
وكان أنصار الحزب الحاكم، بدأوا في حملات تهديد ومضايقات للمعارضين بالتهديد بالقتل والاغتصاب، بحجة أنهم يجهزون لمؤامرة انقلاب جديدة.
يشار إلى أنه منذ فترة تعمد السلطات التركية إلى اعتقال مسؤولين في حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، ما أدى إلى محاكمة آلاف من أعضائه وبعض قيادييه.