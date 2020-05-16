كريري: " تجربة الهلال غيرت حياتي "

طلال الغامدي (صدى):
أكد سعود كريري مدير فريق كرة القدم في نادي الهلال، أن الفترة التي قضاها كلاعب ساهمت في تغيير حياته.
وقال كريري: " خلال تجربتي الطويلة في الملاعب التي امتدت لقرابة 18 عاماً، لعبت خلالها في القادسية ومن ثم الاتحاد وبعدها الهلال، وأخيراً الشباب، إلا أن العامين والنصف التي قضيتها في صفوف الهلال كعمل احترافي وانضباطية ساهمت في تغير حياتي إلى الآن، وهي عن الأعوام التي قضيتها مع الأندية الثلاث الأخرى " .
ووصف كريري نهائي أبطال آسيا 2009 الذي خسره مع الاتحاد أمام بوهانج الكوري بالحزين، حيث أكد أنه لا يستطيع مشاهدته حتى الآن.