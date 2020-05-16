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كريري: " تجربة الهلال غيرت حياتي "

Time منذ 5 ساعات
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كريري: " تجربة الهلال غيرت حياتي "

طلال الغامدي (صدى):
أكد سعود كريري مدير فريق كرة القدم في نادي الهلال، أن الفترة التي قضاها كلاعب ساهمت في تغيير حياته.

وقال كريري: " خلال تجربتي الطويلة في الملاعب التي امتدت لقرابة 18 عاماً، لعبت خلالها في القادسية ومن ثم الاتحاد وبعدها الهلال، وأخيراً الشباب، إلا أن العامين والنصف التي قضيتها في صفوف الهلال كعمل احترافي وانضباطية ساهمت في تغير حياتي إلى الآن، وهي عن الأعوام التي قضيتها مع الأندية الثلاث الأخرى " .

ووصف كريري نهائي أبطال آسيا 2009 الذي خسره مع الاتحاد أمام بوهانج الكوري بالحزين، حيث أكد أنه لا يستطيع مشاهدته حتى الآن.

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أحدث التعليقات

الصراحة موجعة
طالب الجميع بترحيل العمالة الأجنبية ولم نجد آذان صاغية خلونا نجرب ونطالب بترحيل المواطنين
سماحة الآية الحجة طفران الدين فسوي
لعنة الله على إثنين جابوك إستغفر ربك وخل عنك اللعن ياملعون الرقبة
السعودي
في مواقع ثانيه قالوا ان سبب القبض عليه هو تهديده لشخص بسكين
abdul
وما خفي اعظم !
ابو محمد 😎
العلماء على الشاشات كذبوا خبر السبات الكارثي ... .. وذكروا كما جاء في ذيل الخبر بأنه شيء اعتيادي ، لا ضرر منه ...

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