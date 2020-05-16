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إحباط محاولة تهريب أكثر من نصف طن حشيش عبر الحدود

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إحباط محاولة تهريب أكثر من نصف طن حشيش عبر الحدود

الرياض (صدى):
صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن دوريات حرس الحدود بمنطقة نجران تمكنت - بفضل الله - من إحباط محاولة تهريب أكثر من نصف طن من الحشيش المخدر، وذلك بعد رصد تجاوز مركبة للحدود السعودية بالربع الخالي فجر اليوم الجمعة 22/ 9/ 1441 هـ، حيث تم على الفور تفعيل الخطة الخاصة باعتراض المركبات المتسللة عبر الحدود، ومطاردتها، وعند طلب رجال الأمن ممن فيها التوقف بادرا بإطلاق النار، مما اقتضى الرد بالمثل، واعتراضهما ومحاصرتهما، وتم القبض على شخص ووفاة الآخر نتيجة إصابته بطلق ناري، وكلاهما من أرباب السوابق المطلوبين للجهات الأمنية لعلاقتهما بعصابات الجرائم المنظمة التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة، وتم ضبط (575) خمسمائة وخمس وسبعين كيلو جراماً من الحشيش المخدر في المركبة التي كانا يستقلانها .

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود جاهزون، بعون الله، في جميع الأوقات لحماية حدود الوطن، والتصدي لكل من تسول له نفسه محاولة تجاوزها بطريقة غير مشروعة، وإفشال مخططاتهم وأهدافهم الإجرامية مهما تنوعت أساليبهم والقبض عليهم لينالوا جزاءهم العادل.

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أحدث التعليقات

الصراحة موجعة
طالب الجميع بترحيل العمالة الأجنبية ولم نجد آذان صاغية خلونا نجرب ونطالب بترحيل المواطنين
سماحة الآية الحجة طفران الدين فسوي
لعنة الله على إثنين جابوك إستغفر ربك وخل عنك اللعن ياملعون الرقبة
السعودي
في مواقع ثانيه قالوا ان سبب القبض عليه هو تهديده لشخص بسكين
abdul
وما خفي اعظم !
ابو محمد 😎
العلماء على الشاشات كذبوا خبر السبات الكارثي ... .. وذكروا كما جاء في ذيل الخبر بأنه شيء اعتيادي ، لا ضرر منه ...

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