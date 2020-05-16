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الأحوال المدنية: استمرار عمل مراكز طباعة الوثائق خلال إجازة العيد

Time منذ 7 ساعات
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الأحوال المدنية: استمرار عمل مراكز طباعة الوثائق خلال إجازة العيد

سعيد العجل (صدى):
أكدت الأحوال المدنية، في بيان لها، أن مراكز طباعة الوثائق في جميع مناطق المملكة، ستواصل عملها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وسيتم إيصال الوثائق الصادرة عبر العنوان الوطني للمواطنين من خلال البريد السعودي.

وتختص هذه المراكز بطباعة وثائق " شهادة الميلاد، وسجل الأسرة " لخدمة تسجيل المواليد، وخدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، إضافة إلى خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات، التي يتم طلبها عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “ أبشر ” دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية.

وفيما يخص بطاقات الهوية الوطنية المنتهية خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية، أوضحت أن وزارة الداخلية سبق أن أعلنت تمديد صلاحية هذه البطاقات لمدة شهرين.

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الصراحة موجعة
طالب الجميع بترحيل العمالة الأجنبية ولم نجد آذان صاغية خلونا نجرب ونطالب بترحيل المواطنين
سماحة الآية الحجة طفران الدين فسوي
لعنة الله على إثنين جابوك إستغفر ربك وخل عنك اللعن ياملعون الرقبة
السعودي
في مواقع ثانيه قالوا ان سبب القبض عليه هو تهديده لشخص بسكين
abdul
وما خفي اعظم !
ابو محمد 😎
العلماء على الشاشات كذبوا خبر السبات الكارثي ... .. وذكروا كما جاء في ذيل الخبر بأنه شيء اعتيادي ، لا ضرر منه ...

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