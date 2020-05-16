الموارد البشرية تُضيف مخالفة جديدة وعقوبة مالية 10000 ريال

الرياض (صدى):
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الموافقة على ، إضافة فقره برقم (63) إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها
وجاء نص القرار كما نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى" كالتالي: إضافة فقره برقم (63) إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها الواردة في الفقرة (1) من البند أولاً من القرار الوزاري رقم (178743) بالصيغة التالية:
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الالكتروني، ويعمل به من تاريخ نشره.
ثالثاً: على نائب الوزير لقطاع العمل اتخاذ ما يلزم لإبلاغ هذا القرار وتنفيذه.
وتنص المخالفة المضافة على أن عدم الإلتزام بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة المنظمة للظروف الاستثنائية، يؤدي إلى غرامة مالية 10.000 ريال تتعدد بتعدد الحالات والعاملين