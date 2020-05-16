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الموارد البشرية تُضيف مخالفة جديدة وعقوبة مالية 10000 ريال

Time منذ يوم
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الموارد البشرية تُضيف مخالفة جديدة وعقوبة مالية 10000 ريال

الرياض (صدى):
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الموافقة على ، إضافة فقره برقم (63) إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها

وجاء نص القرار كما نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى" كالتالي: إضافة فقره برقم (63) إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها الواردة في الفقرة (1) من البند أولاً من القرار الوزاري رقم (178743) بالصيغة التالية:

ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الالكتروني، ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثاً: على نائب الوزير لقطاع العمل اتخاذ ما يلزم لإبلاغ هذا القرار وتنفيذه.

وتنص المخالفة المضافة على أن عدم الإلتزام بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة المنظمة للظروف الاستثنائية، يؤدي إلى غرامة مالية 10.000 ريال تتعدد بتعدد الحالات والعاملين

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أحدث التعليقات

اللهو البرئ
والله يستاهلون .😂😂 المرة الثانية .يتأدبون..والله من العيب ان الدولة تنصحك من اجل صحتك وصحة اهلك وبرضو ترفض وتخالف الا ان يرنوك يعشرة الف.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
في عهد النبي عليه الصلاةوالسلام أشتكى له بعير من صاحبه الي مايطعمه ويحمله فوق طاقته،، وكلنا نعرف قصة الطير الي التفت النبي علية الصلاة والسلام وقال من فجع هذه بفراخها ف الله يعطيكم العافية
احمد
اعتقد عمله بالمجال العسكري ماله علاقه ... هي نشكله بينه وبين أحد افراد قبيلته أو من قبيله ثانيه على امور خاصه بينهم وحب ينتقم منه
ابوبدر
السالفة عنده طالما يقول ان الفاعل يبي يوصل له رسالة تهديد.
مطر الاسود
قل اعوذ برب الفلق , اذا كان هذا المنظر يعد جميلا فحتما مقاييس الجمال عنكم وصلت الى ما دون الحضيض

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