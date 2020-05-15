مطالبات بالتحقيق بوفاة طبيبة كانت " حاملا " بعد رفض حصولها على إجازة

أميرة خالد (صدى):
وجهت أسرة طبيبة جزائرية متوفاة وهي حامل في شهرها الثامن، إثر إصابتها بفيروس كورونا، إلى إدارة المستشفى تهمة التسبب في وفاتها عقب رفض طلبها الحصول على إجازة مستحقة.
وقال زوج الطبيبة، إنها لم تتخلَ عن واجبها المهني حتى آخر لحظة من حياتها، مؤكدًا أنها كانت تعود للبيت يوميًا مرهقة، حتى ظهرت عليها أعراض، يوم الجمعة الماضي.
وأشار إلى أنها سبق وقدمت طلبًا لأخذ عطلة لكن دون جدوى، ما جعلها تواصل أداء مهامها لتجنب قرار الفصل.
وطالبت أسرة الطبيبة بمحاسبة المتسببين بوفاتها، وعلى رأسهم إدارة المستشفى.