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بالفيديو..قصة مواطن من الكرسي المتحرك إلى طبيب بخط الدفاع الأول ضد كورونا

Time منذ 24 دقيقة
Views 1393
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بالفيديو..قصة مواطن من الكرسي المتحرك إلى طبيب بخط الدفاع الأول ضد كورونا

عادل الحربي (صدى):
ضرب المواطن الدكتور أحمد العنزي، أروع الأمثلة للشباب السعودي الطموح، الذي أصبح ضمن الخط الأول في مواجهة فيروس كورونا، رغم ملازمته للكرسي المتحرك لمدة طويلة.

وأوضح الطبيب العنزي في مداخلة له عبر برنامج " يا هلا ": أنه تعرض لحادث عندما كان طالبًا في المرحلة الابتدائية، تسبب في وعكة صحية طويلة.

وأضافف: " خلال هذه السنوات كنت أملك أُمًّا عظيمة، هي التي ساعدتني، وآمنت بي، ووقفت معي لدرجة أنها كلما تأثرت نفسيتي أو وضعي الصحي كانت تدفعني حتى رجعت إلى وضعي الطبيعي، وعدت إلى الدراسة في المدارس الليلية، إلى أن وصلت للثانوية، وحصلت على 12 براءة اختراع، كلها بالفيزياء " .

ولفت إلى أن الإعاقة استمرت معه من 13 سنة حتى 18 سنة، كان خلالها يتنقل بين المستشفيات، وتوقف عن الدراسة خلال هذه الفترة، ثم بعدها دخل المرحلة المتوسطة، وأكمل تعليمه بالدراسة الليلية، ولكن بقي حلمه أن يصبح طبيبًا في المستقبل، وبقيت أمه تحمسه إلى أن حقق هدفه، وتخصص في طب وجراحة عامة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ههههههههههههه ,, .. حسبنا الله على البركه والإشاعات ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههه ,, .. حسبنا الله على البركه والإشاعات ..
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يارب العالمين .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يشفيكم مما اصابكم .. آمين ..
ابو محمد 😎
ماشاء الله تبارك الله .. . وفقك الله ..

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