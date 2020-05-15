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بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المسجـد الحرام

Time منذ 51 دقيقة
Views 1909
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بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المسجـد الحرام

نايف السالم (صدى):
وثق مقطع فيديو لحظة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المسجـد الحرام، ويأتي ذلك وسط أجواء إيمانية مليئة بالدعوات أثناء تساقط الأمطار على رحاب بيت الله الحرام.

وأثار المشهد إعجاب شريحة كبيرة من المواطنين، حيث انهالت التعليقات وجاءت كالآتي:" مشهد مبكي مفرح .. اللهم احفظ بلادنا وأدم عليها نعمك.. إن شاء الله نرجع للحرم بعدما يرفع الله هذا البلاء عنا بإذنه تعالى.. اللهم اجعلها أمطار خير وبركة ".

وكانت العاصمة المقدسة شهدت ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، حيث تركزت غزارتها على الأحياء الغربية والشمالية منها، وشملت أحياء الشرائع، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لمزيد من الهطولات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ههههههههههههه ,, .. حسبنا الله على البركه والإشاعات ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههه ,, .. حسبنا الله على البركه والإشاعات ..
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يارب العالمين .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يشفيكم مما اصابكم .. آمين ..
ابو محمد 😎
ماشاء الله تبارك الله .. . وفقك الله ..

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