حقيقة طلاق بدور البراهيم بعد عودتها للمملكة بمفردها (فيديو)

أميرة خالد (صدى):
تخلت خبيرة التجميل بدور البراهيم عن صمتها بعدما ترددت أنباء حول طلاقها خلال الساعات الأخيرة، ويأتي ذلك بعد عودتها إلى المملكة بمفردها بشكل نهائي.
وأضافت البراهيم، في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بسناب شات: " الناس غاية لا تدرك.. لما المشهورة تعلن زواجها لها أسبابها.. يعني أنا المفروض ما كنت أعلن زواجي لكن أنا أعلنته وأن حرة.. لكن مو أنا أعلن زواجي ومتابعيني يتدخلون في حياتي.. لدرجة أني في الأول كنت أصوره ووقفت لأنه ماله داعي أصوره ".
ولفتت البراهيم: " يوم أنا وقفت أصور وأعلنت عودتي للمملكة قالوا عني تطلقت.. يعني أنا لو انفصلت هعلن وأقول أني انفصلت.. يعني كان الاتفاق بيني وبينه أننا نكون بين دبي والسعودية بحكم أننا سعوديين عندنا مصالحنا وعيالنا في السعودية.. لكن حدث مالا بخطر علي البال ولا الخاطر كورونا.. وانحجزنا غصب عنا وشغلي كله تعطل في السعودية لأن في أشياء ضرورية لازم أختمها وأمضيها لأني أنا سيدة أعمال ".
وتابعت: " أنا ما حسبت حساب لهذا كنت أفكر أني كل شهر أنزل السعودية أشوف عيالي ومصالحي.. أنا عن جد الغربة أتعبتني فما فيني مرة تانية أتغرب.. يعني في بعض الأحيان الإنسان ياخد قرارات وبعدين يعدل عنها وما فيها شيء.. لكن أنتم مالكم حق تطلقون إشاعات ".
وتابعا: " عيب عليكم.. يعني صدقوني يوم أنا انفصل بطلع بقول أنا منفصلة.. إنتوا تعرفون أني إنسانة ما أخاف من شيء.. إذا تطلقت بقول وإذا تزوجت بقول.. كله في النهاية حلال.. يعني ما أحس أني بسوي غلط إذا انفصلت أو تزوجت.. والله لو يقدر إذا في يوم انفصلت هقول.. وفي بعض الأحيان الطلاق يكون راحة.. لكن ما يرضي الله أنكم تطلعون إشاعات ".