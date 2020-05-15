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بالفيديو.. لحظة هطول أمطار غزيرة على مكة 

Time منذ 20 دقيقة
Views 1440
بالفيديو.. لحظة هطول أمطار غزيرة على مكة 

مكة المكرمة (صدى):
رصد مقطع فيديو لحظة هطول أمطار غزيرة على الشوقية بمكة المكرمة، حيث امتلأت الشوارع بمياه المطر مما تسببت في إعاقة الحركة.

وكانت هيئة الأرصاد توقعت هطول أمطار رعدية، على 10 مناطق بالمملكة، كما نبهت لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية على مرتفعات " جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة» ومنطقتي المدينة المنورة وتبوك تمتد للأجزاء الغربية من مناطق الرياض، القصيم، حائل ".

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أن الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مما تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق " الشرقية، الرياض»، والأجزاء الشرقية لمنطقتي " مكة المكرمة والمدينة المنورة ".

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزءين الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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أحدث التعليقات

الملل
ماخذ مقلب في نفسك لو اخذوك. يحطونك دكة احتياط ويرجعونك علي النقل الجماعي
abdul
المتصهينون يدافعون عن حق اسرائيل في احتلال ارض فلسطين مهما كان. لانهم تشبّعوا علي كره الضعيف والخوف من القوي. عندهم الحق مع الاقوي.
عبدالله
ايه طبعا اللبناني علي جابر يصر على مشاركة احلام البقره لتمثل الخليج في برامج ام بي سي. ويختار افضل الفنانيين اللبنانيين علشان يظهر الخليجي كالمتخلف بينهم.
نجاة محمد
صادقين و الله المستعان
ابو محمد 😎
هذا خاين من اجل المال وأمثاله قليل ولله الحمد ، وكل خاين لابد يجي يوم ويندم على خيانته .. .. بإختصار ، قال المثل الشعبي // من حبك على لقمه ، ابغضك عند فقدانها ..

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