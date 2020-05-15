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شاهد.. فنان مصري يشعل الغضب بعد ارتداء حذاء يحمل علم الكويت

Time منذ 8 ساعات
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شاهد.. فنان مصري يشعل الغضب بعد ارتداء حذاء يحمل علم الكويت

أميرة خالد (صدى):
قدم الفنان المصري مصطفى خاطر اعتذارا للشعب الكويتي عن أزمة الحذاء، حيث ظهر في إحدى حلقات مسلسل " عمرو دياب " الذي يذاع حاليًا، مما أثار عاصفة غضب عارمة من قبل كويتيين اعتبروا المشهد إساءة متعمدة لوطنهم.

وشن مغردون وسمًا بعنوان" الكويت تاج راسك يا مصطفى خاطر" هجومًا لاذعًا على الفنان مصطفى خاطر، حيث قال إنه لم يقصد أبدًا الإساءة للكويت.

وأضاف خاطر، في فيديو بثه عبر حسابه على موقع أنه لم يدرك جسامة ما فعله إلا بعد ضجيج قنوات التواصل الاجتماعي ضده.

وتابع:" والله يا جماعة غير مقصود تمامًا.. أنا صحيت لقيت الدنيا مقلوبة.. وأقول لكل أهلي وأصحابي وأخواتي في الكويت حقكم عليَّ، والله غير مقصود .. كل الحب والاحترام للكويت وشعب الكويت الشقيق ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
العلماء على الشاشات كذبوا خبر السبات الكارثي ... .. وذكروا كما جاء في ذيل الخبر بأنه شيء اعتيادي ، لا ضرر منه ...
ابو محمد 😎
ويش ذا المسجد النعومي ..
ابو محمد 😎
الصراحه ، احسن لقطع الألسن عن الشائعات السامجه ..
ابو محمد 😎
الصراحه ، احسن لقطع الألسن عن الشائعات السامجه ..
ابو محمد 😎
طيب ..

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