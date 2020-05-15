وزير الصناعة: «أزمة كورونا رغم شراستها لها مكتسبات»

علي القحطاني (صدى):
قال الأستاذ بندر الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنةي، إن أزمة كورونا رغم شراستها نتج عنها بعض المكتسبات التي ستخدم القطاع الصناعي على المدى الطويل.
وأضاف " الخريف" في تصريحات تلفزيونية: "أزمة كورونا المستجد سوف يتبعها تغيرات جذرية في مختلف مفاهيم التجارة العالمية".
وتابع:" خريطة العالم التجارية سوف تتغير بشكل جذري، وهو ما ينعكس إيجابيًا على تطوير وتحفيز الصناعات المحلية بشكل كامل و عام".
وأكد على أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تقييم ومعالجة جميع التحديات التي تواجه رواد القطاع الصناعي في المملكة.