رونالدو يكشف سر الحفاظ على عضلاته خلال الحجر

وكالات (صدى):
شارك كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، صورة له عبر موقع " إنستجرام " مع أحد الأجهزة الجديدة لتقوية العضلات.
وكتب رونالدو، على الصورة:" حافظ على لياقتك وكن إيجابيًا "، مما أثار إعجاب جمهوره الذين أثنوا علي اللياقة البدنية التي يبذلها في ظل جائحة كورونا.
وواصل رونالدو تدريباته لرفع لياقته البدنية عقب الانتهاء من فترة العزل الصحي وعودة للتدريبات مع فريقه يوفنتوس في إيطاليا، حيث تدرب على جهاز الركض، من داخل منزله عقب عودته لإيطاليا.
وقال رونالدو:" إننى معجب حقا بالمسيرة التى حققها ميسى حتى الآن، لقد قال بالفعل إنه واجه مشكلة عندما غادرت الدورى الإسبانى لأننى منافس يقدره ".