بالفيديو.. رسالة مؤثرة من طبيب لوالدته التي أخذت العدوى منه 

حمود العنزي (صدى):
وجه الدكتور عمر حافظ رسالة مؤثرة لوالدته التي أخذت عدوى فيروس كورونا منه.
وقال حافظ خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يا هلا ":" الله يعطيكي العافية يا أمي وإن شاء الله ترجعي وتنوري البيت "، مضيفا:" يارب تكوني بخير يا أمي.. بحبك ووحشني الفطار والسحور مع أخواتي ".
وكانت وزارة الصحة سجلت 2818 حالة تعافي من فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الوباء في المملكة إلى 21869.
وأكدت وزارة الصحة تسجيل 2307 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة 49176 حالة.