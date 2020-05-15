نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. رسالة مؤثرة من طبيب لوالدته التي أخذت العدوى منه 

Time منذ ساعة
Views 1815
Comment 2
بالفيديو.. رسالة مؤثرة من طبيب لوالدته التي أخذت العدوى منه 

حمود العنزي (صدى):
وجه الدكتور عمر حافظ رسالة مؤثرة لوالدته التي أخذت عدوى فيروس كورونا منه.

وقال حافظ خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يا هلا ":" الله يعطيكي العافية يا أمي وإن شاء الله ترجعي وتنوري البيت "، مضيفا:" يارب تكوني بخير يا أمي.. بحبك ووحشني الفطار والسحور مع أخواتي ".

وكانت وزارة الصحة سجلت 2818 حالة تعافي من فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الوباء في المملكة إلى 21869.

وأكدت وزارة الصحة تسجيل 2307 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة 49176 حالة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

الملل
ماخذ مقلب في نفسك لو اخذوك. يحطونك دكة احتياط ويرجعونك علي النقل الجماعي
abdul
المتصهينون يدافعون عن حق اسرائيل في احتلال ارض فلسطين مهما كان. لانهم تشبّعوا علي كره الضعيف والخوف من القوي. عندهم الحق مع الاقوي.
عبدالله
ايه طبعا اللبناني علي جابر يصر على مشاركة احلام البقره لتمثل الخليج في برامج ام بي سي. ويختار افضل الفنانيين اللبنانيين علشان يظهر الخليجي كالمتخلف بينهم.
نجاة محمد
صادقين و الله المستعان
ابو محمد 😎
هذا خاين من اجل المال وأمثاله قليل ولله الحمد ، وكل خاين لابد يجي يوم ويندم على خيانته .. .. بإختصار ، قال المثل الشعبي // من حبك على لقمه ، ابغضك عند فقدانها ..

أخر الأخبار

بالفيديو.. لحظة هطول أمطار غزيرة على مكة 
بالفيديو.. لحظة هطول أمطار غزيرة على مكة 
Time منذ 19 دقيقة Views 1427
شاهد.. فنان مصري يشعل الغضب بعد ارتداء حذاء يحمل علم الكويت
شاهد.. فنان مصري يشعل الغضب بعد ارتداء حذاء يحمل علم الكويت
Time منذ 36 دقيقة Views 1819
ياسر القحطاني: «ندمان لعدم قبول عرض مانشستر سيتي»
ياسر القحطاني: «ندمان لعدم قبول عرض مانشستر سيتي»
Time منذ 38 دقيقة Views 1561
وزير الصناعة: «أزمة كورونا رغم شراستها لها مكتسبات»
وزير الصناعة: «أزمة كورونا رغم شراستها لها مكتسبات»
Time منذ 40 دقيقة Views 1421
متخصص: تكلفة تعقيم الأندية بالمملكة تصل إلى 40 ألف ريال شهريًا
متخصص: تكلفة تعقيم الأندية بالمملكة تصل إلى 40 ألف ريال شهريًا
Time منذ 50 دقيقة Views 1464
قرقاش: نؤيد وقف إطلاق النار عالميًا في مناطق النزاع لمكافحة كورونا
قرقاش: نؤيد وقف إطلاق النار عالميًا في مناطق النزاع لمكافحة كورونا
Time منذ 59 دقيقة Views 1515
رونالدو يكشف سر الحفاظ على عضلاته خلال الحجر
رونالدو يكشف سر الحفاظ على عضلاته خلال الحجر
Time منذ ساعة Views 1566
شاهد.. وزير التعليم الفرنسي يُجري بث مباشر من الحمام بملابسه الداخلية
شاهد.. وزير التعليم الفرنسي يُجري بث مباشر من الحمام بملابسه الداخلية
Time منذ ساعة Views 2141
بالفيديو.. رسالة مؤثرة من طبيب لوالدته التي أخذت العدوى منه 
بالفيديو.. رسالة مؤثرة من طبيب لوالدته التي أخذت العدوى منه 
Time منذ ساعة Views 1815
من أيّهم أنت ؟
من أيّهم أنت ؟
Time منذ ساعة Views 223
المدير السابق للاستخبارات الصومالية: قطر لديها علاقات بحركة الشباب الإرهابية ( فيديو)
المدير السابق للاستخبارات الصومالية: قطر لديها علاقات بحركة الشباب الإرهابية ( فيديو)
Time منذ ساعة Views 1809
تسأل امها عن الزواج وجاها الرد
تسأل امها عن الزواج وجاها الرد
Time منذ ساعة Views 1345
لا تفكر تخالف حظر التجول مرة ثانية
لا تفكر تخالف حظر التجول مرة ثانية
Time منذ ساعة Views 908
ماذا تفعل بعد دخول حشرة داخل الاذن
ماذا تفعل بعد دخول حشرة داخل الاذن
Time منذ ساعة Views 1082
العمال ماعندهم مزح
العمال ماعندهم مزح
Time منذ ساعة Views 607
امطار غزيرة وبرد على الطائف
امطار غزيرة وبرد على الطائف
Time منذ ساعة Views 501
مطالب واسعة بسعودة كاملة للقنوات السعودية
مطالب واسعة بسعودة كاملة للقنوات السعودية
Time منذ ساعة Views 2276
قراصنة يهددون ترامب: «دفع فدية أو نشر الغسيل القذر»
قراصنة يهددون ترامب: «دفع فدية أو نشر الغسيل القذر»
Time منذ ساعة Views 2200
محمد عازب الغامدي يهنئ أخيه ناصر بتخرج ابنه محمد من جامعة الباحة
محمد عازب الغامدي يهنئ أخيه ناصر بتخرج ابنه محمد من جامعة الباحة
Time منذ ساعتين Views 1419
فهد بن عبدالله يفضح ذباب عزمي بشارة
فهد بن عبدالله يفضح ذباب عزمي بشارة
Time منذ ساعتين Views 2253