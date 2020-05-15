قراصنة يهددون ترامب: «دفع فدية أو نشر الغسيل القذر»

وكالات (صدى):
وضع عدد من القراصنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مأزق كبير؛ إثر تهديدهم له بنشر ما وصفوه بـ"الغسيل القذر" له ، في حال لم يجر دفع فدية قيمتها 42 مليون دولار في غضون أسبوع واحد فقط.
وقالت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، إن هؤلاء القراصنة تمكنوا من اختراق بيانات لشركة قانونية تتولى تمثيل عدد كبير من مشاهير العالم.
وزعمت مجموعة القرصنة المعروفة باسم "ريفيل" أنها حصلت على بيانات سعتها 756 غيغا، تضم عقودا واتفاقات حول عدم إفشاء الأسرار فضلا عن أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني وعدد من المراسلات، بعد اختراق شركة Grubman Shire Meiselas & Sacks"؛ وهي مؤسسة تمثل نجوما مثل مادونا ورود ستيوارت وإلتون جون.
وقالوا القراصنة في رسالة على الإنترنت أن السياق الحالي مشجع جدا، نظرا إلى اقتراب الانتخابات الأميركية، وخاطبوا ترامب بأن عليه أن يمتثل في حال أراد أن يبقى رئيسا للولايات المتحدة، أو أنه سينسى هذا الطموح إلى الأبد.
ولم يتضح بعد سبب تهديد ترامب، لأن الرئيس الأميركي لم يكن في يوم من الأيام زبونا لهذه الشركة في مدينة نيويورك.