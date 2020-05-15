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إغلاق طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام لمدة 30 يومًا

Time منذ ساعة
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إغلاق طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام لمدة 30 يومًا

الدمام (صدى):
كشفت إدارة مرور المنطقة الشرقية، عن إغلاق طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام لمدة 30 يومًا .

وقالت إنه سيبدأ الإغلاق من يوم السبت؛ حيث غردت عبر "تويتر" قائلة: "ننوه قائدي المركبات عن إغلاق طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام لمدة 30 يومًا ابتداءًا من يوم السبت 1441/9/23 هـ الموافق 2020/5/16 م، وتحويل حركة المركبات حسب الطرق البديلة الموضحة بالخريطة أعلاه، وهي:

"القادم من طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز من الشمال إلى الجنوب يسلك طريق الملك خالد باتجاه طريق الجبيل – الظهران السريع وصولاً إلى طريق الملك فهد".

"القادم من طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز من الجنوب إلى الشمال يسلك طريق الملك فهد وصولاً إلى طريق 28 باتجاه طريق الملك خالد بن عبدالعزيز".

" القادم من طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز من الشرق إلى الغرب طريق 28 يسلك طريق الملك خالد بن عبدالعزيز وصولاً إلى طريق الجبيل – الظهران باتجاه طريق الملك فهد بن عبدالعزيز".

"القادم من طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز من الغرب إلى الشرق يسلك طريق الملك فهد بن عبدالعزيز وصولاً إلى طريق 28 باتجاه طريق الملك خالد بن عبدالعزيز".

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أحدث التعليقات

البكباشي
القوه العربيه أمام جحاقل الاستعمار
كان ودي
السلام عليكم نعم هناك عماله متسيبه كثيره ولايهمهم مايحصل سواء لنفسه اوللمواطن في هذا البلد في النهايه هو جاء لجمع المال باي طريقه ويغادر ولكن هناك ماهو امر من ذلك للاسف واقولها بكل مراره أيضاً المواطنين يتحملون جزء كبير من المسؤلية اتكلم لكم عن تجربه اعيشها يوميا بحكم عملي كمحاسب في احدى المجمعات التجارية المتخصصة في بيع الملابس والله العظيم شيئ مؤسف ومحزن مايحصل في اثناء ساعات الصباح المسموح بها لقضاء الأشياء آلضروريّه تجمعات بشكل مبالغ فيه ازدحام على بوابة السوق وكأن البعض منهم ليس لديه في البيت مايلبسه واعذروني على هذا الوصف لايوجد اي احساس بلمسؤليه ولاخوف من ما قد يحصل لهم لاقدر الله من اي مكروه البعض منهم يجلب كل العائلة وحتى الاطفال وعندما يتم منع الاطفال من دخول السوق لسلامتهم وحسب توجيهات الجهات المسؤله يبدأ البعض منهم وليس كلهم بالتذمر وعبرصحيفتكم أوجه رسالة محب يتمنى الخير لكل مواطن ومقيم ان يستشعر المسؤليه وان يتعاونو مع الدوله وخافو الله في ابنائكم و انفسكم الوقت ليس وقت للتسوق والمرح ااعلم اننا على أبواب عيدالفطر واعلم ان الكثير يبحث عن فرح وابتسامة في ظل هذا الوضع الذي نعيشه ولكن الامر اصعب مماتتصورون لذلك الزمو منازلكم حفاظاً على سلامتكم وسلامة عائلاتكم واحتفظو بما تمتلكونه من دخلكم الشهري واكررها لاداعي لهذا التسابق وهذا التزاحم على الاسواق الغير مبرر لشراء الملابس واشياء ليست من الظروريات ولا داعي لهذا التزاحم الغير مبرر الذي قد تكون نتائجه مؤلمه للبعض لاسمح الله ايام الفرح الجميله مقبله قريباً بإذن الله وسوف نفرح ونغني جميعاً كلن مع من يحب وسوف تعود ليالي السمر واجتماع الاهل والاحبة🌹 حفظ الله الجميع من كل مكروه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الخشعه ما سوت خلاف تناطحها إذا. انت قوي روح عند ابو زغود حمرا وهو بيصاكع براسك وهذي احسن خدمه تقدمها له يتسلى بها في الحجر
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الخشعه ما سوت خلاف تناطحها إذا. انت قوي روح عند ابو زغود حمرا وهو بيصاكع براسك وهذي احسن خدمه تقدمها له يتسلى لها في الحجر
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ههههههههههههههههههههههه الناس ماعد تعرف الى الصين

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