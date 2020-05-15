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شاهد.. متهور يمارس التفحيط في شارع عام بالطائف
منذ ساعة
1806
1
الطائف (صدى):
أظهر مقطع فيديو، أحد المتهورين في الطائف أثناء ممارسته التفحيط في شارع عام، معرضًا حياة المواطنين والمقيمين إلى الخطر.
وتداولت أنباء، أنه تم التعرف على الفاعل والقبض عليه؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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أحدث التعليقات
البكباشي
القوه العربيه أمام جحاقل الاستعمار
كان ودي
السلام عليكم نعم هناك عماله متسيبه كثيره ولايهمهم مايحصل سواء لنفسه اوللمواطن في هذا البلد في النهايه هو جاء لجمع المال باي طريقه ويغادر ولكن هناك ماهو امر من ذلك للاسف واقولها بكل مراره أيضاً المواطنين يتحملون جزء كبير من المسؤلية اتكلم لكم عن تجربه اعيشها يوميا بحكم عملي كمحاسب في احدى المجمعات التجارية المتخصصة في بيع الملابس والله العظيم شيئ مؤسف ومحزن مايحصل في اثناء ساعات الصباح المسموح بها لقضاء الأشياء آلضروريّه تجمعات بشكل مبالغ فيه ازدحام على بوابة السوق وكأن البعض منهم ليس لديه في البيت مايلبسه واعذروني على هذا الوصف لايوجد اي احساس بلمسؤليه ولاخوف من ما قد يحصل لهم لاقدر الله من اي مكروه البعض منهم يجلب كل العائلة وحتى الاطفال وعندما يتم منع الاطفال من دخول السوق لسلامتهم وحسب توجيهات الجهات المسؤله يبدأ البعض منهم وليس كلهم بالتذمر وعبرصحيفتكم أوجه رسالة محب يتمنى الخير لكل مواطن ومقيم ان يستشعر المسؤليه وان يتعاونو مع الدوله وخافو الله في ابنائكم و انفسكم الوقت ليس وقت للتسوق والمرح ااعلم اننا على أبواب عيدالفطر واعلم ان الكثير يبحث عن فرح وابتسامة في ظل هذا الوضع الذي نعيشه ولكن الامر اصعب مماتتصورون لذلك الزمو منازلكم حفاظاً على سلامتكم وسلامة عائلاتكم واحتفظو بما تمتلكونه من دخلكم الشهري واكررها لاداعي لهذا التسابق وهذا التزاحم على الاسواق الغير مبرر لشراء الملابس واشياء ليست من الظروريات ولا داعي لهذا التزاحم الغير مبرر الذي قد تكون نتائجه مؤلمه للبعض لاسمح الله ايام الفرح الجميله مقبله قريباً بإذن الله وسوف نفرح ونغني جميعاً كلن مع من يحب وسوف تعود ليالي السمر واجتماع الاهل والاحبة🌹 حفظ الله الجميع من كل مكروه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الخشعه ما سوت خلاف تناطحها إذا. انت قوي روح عند ابو زغود حمرا وهو بيصاكع براسك وهذي احسن خدمه تقدمها له يتسلى بها في الحجر
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الخشعه ما سوت خلاف تناطحها إذا. انت قوي روح عند ابو زغود حمرا وهو بيصاكع براسك وهذي احسن خدمه تقدمها له يتسلى لها في الحجر
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ههههههههههههههههههههههه الناس ماعد تعرف الى الصين
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